Emes oferece curso sobre Aspectos Processuais da Posse e Propriedade

O professor e promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia (MPBA) Cristiano Chaves de Farias, em companhia do juiz do TJES e também professor Rodrigo Cardoso de Freitas, fala para os integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, no próximo dia 13 de novembro (sexta-feira), sobre os “Aspectos Processuais da Posse e Propriedade”.

O curso, promovido pela Escola da Magistratura (Emes), acontece das 8h30 às 11h30, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito. O objetivo da capacitação é apresentar a distinção entre a defesa da posse e da propriedade, bem como evidenciar as características práticas de sua proteção.

Nesse sentido, serão abordados os seguintes tópicos: a natureza das ações; as características processuais; o procedimento cabível; e a orientação jurisprudencial.

As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada. Clique no link a seguir para se inscrever: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddmpT3VVCYaAH0UsgejrfO7di4wpMydF5gO7lJwKMS5lhS_A/viewform

Vitória, 04 de novembro de 2020

