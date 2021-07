Emes disponibiliza material do curso Descomplicando o PJe no 1º Grau

Devido à recepção positiva do curso, a Escola acredita que esse registro irá colaborar para difusão de conhecimentos sobre o sistema.

Ministrado pela servidora Maria Aparecida Peixoto Concinio Azevedo, o curso Descomplicando o PJe: 1º Grau aconteceu nos dias 6 e 7 de julho, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, objetivando oferecer o conhecimento necessário para que os usuários do Processo Judicial Eletrônico (Pje) em 1º Grau dominem as funcionalidades do sistema e gerenciamento das tarefas do dia a dia, definindo as prioridades individuais e coletivas, de modo a melhorar a produtividade da unidade judiciária.

A formação, além do material audiovisual, conta com arquivos contendo todas as perguntas realizadas por aula. Os interessados podem encontrá-la na plataforma de Educação a Distância da Escola de Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes), dentro da seção Manuais e Materiais de Apoio, ou acessando o link: https://sistemas.tjes.jus.br/ead/course/view.php?id=109. Para esse acesso devem ser utilizados os mesmos dados de usuário/a (login) e senha já pertencentes aos integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES).

Devido à recepção positiva do curso, a Emes acredita que esse registro irá colaborar para difusão de conhecimentos sobre o sistema, já que a ação teve como foco as dúvidas dos participantes.

Vitória, 09 de julho de 2021

