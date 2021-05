Emes disponibiliza conteúdo em vídeo sobre o PJe para juízes e assessores

O curso foi ministrado remotamente pelos juízes de Direito do Poder Judiciário do Espírito Santo Grécio Grégio, Gustavo Procópio e Salomão Elesbon.

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) disponibilizouconteúdo em vídeo do curso “Implantação do Sistema PJe nas Varas Cíveis” para juízes e assessores de gabinete. Dessa forma, o material poderá ser consultado permanentemente pelos integrantes do Poder Judiciário e vai contribuirpara a melhoria da prestação jurisdicional.

O plano de capacitação foi criado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, com o apoio da Emes, e a capacitação foi gravada no último dia 30 de abril, via Zoom, quando magistrados e assessores se preparavam para a ampliação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 48 unidades judiciárias.

O curso foi ministrado remotamente pelos juízes de Direito do Poder Judiciário do Espírito Santo Grécio Grégio, Gustavo Procópio e Salomão Elesbon e está disponível na plataforma da Escola da Magistratura, e no link a seguir: https://sistemas.tjes.jus.br/ead/course/view.php?id=101. O login e a senha são os mesmos já utilizados pelos integrantes do Poder Judiciário para acessar a intranet.

Vitória, 06 de maio de 2021

