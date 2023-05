Embriagado, motorista causa acidente e corre atrás de vítima com facão

Agressor, embriagado, foi detido e encaminhado à 16ª DP. Caso aconteceu próximo ao Morro da Capelinha, em Planaltina, no Distrito Federal

Um motorista de 52 anos, supostamente embriagado, foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (14/5), por colidir contra um Fiat Uno prata e ameaçar o condutor do veículo com um facão. O caso aconteceu próximo ao Morro da Capelinha, em Planaltina, no Distrito Federal.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava embriagado no momento do acidente e, ao ser confrontado para o pagamento do reparo, correu atrás da vítima com a arma cortante. Ao tentar fugir do agressor, o motorista do Uno conseguiu pegar a chave do veículo do criminoso – o impedindo de fugir– e acionou as autoridades.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar do Distrito Federal encontrou o indivíduo de 52 anos dormindo dentro do carro. Conforme relatado, devido ao estado de embriaguez, o agressor sequer conseguia formular uma frase.

Com o suspeito, os militares encontraram o facão, utilizado por ele para ameaçar a vítima, e o encaminharam a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

O Metrópoles apurou que o homem é um velho conhecido da polícia e coleciona passagens por inúmeros crimes, tais como: uso de documento falso, por agressão, pela Lei Maria da Penha, ameaça, receptação, posse indevida de arma de fogo, por injúria, roubo, furto, por crime contra o meio ambiente e por embriaguez ao volante.