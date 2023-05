Embrapii e BNDES viabilizam R$ 30 milhões para bioeconomia florestal

Agência Brasil Os recursos são oferecidos pelo programa Inova+ Indústria Digital e Sustentável

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) disponibilizam R$ 30 milhões às empresas da região Norte. O investimento será para que elas desenvolvam projetos na área de Bioeconomia Florestal. O recurso faz parte dos R$ 145 milhões disponibilizados pelo programa Inova+ Indústria Digital e Sustentável para estimular a inovação industrial em sete áreas estratégicas. Dentre os objetivos está a bioeconomia florestal. Eles visam trazer um desenvolvimento tecnológico nos estados da região Norte, com foco especialmente em ações de sustentabilidade.

“O Norte do Brasil tem um potencial muito grande a ser explorado para a bioeconomia florestal. Essa é uma área de atuação que traz muito desenvolvimento tecnológico, econômico e, especialmente, social”, diz o presidente interino da Embrapii, Igor Nazareth.

Neste primeiro semestre, a Embrapii tem percorrido o Brasil reunindo empresas em eventos temáticos para apresentar o modelo de contratação de projetos para melhorar a competitividade e a produtividade. No dia 30 de maio, a Embrapii e o BNDES realizam mais uma edição do evento, desta vez, com o tema bioeconomia florestal. O evento acontecerá na cidade de Belém, no Pará.

O encontro visa fazer com que as empresas que possuem desafios tecnológicos na área, tenham a oportunidade de conversar com especialistas e saber como acessar os recursos do Inova+. Companhias de grande, médio e pequeno portes, startups e representantes de centros de pesquisa podem participar. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas clicando aqui .

Os participantes terão a oportunidade de ouvir os relatos das empresas que já contrataram com o Inova+ na área de bioeconomia florestal. No total, são sete projetos, de oito empresas contratantes, que serão apresentados. Juntas, as iniciativas já alavancaram cerca de R$ 14,5 milhões em investimentos.

Entre os projetos a serem apresentados no evento, está o desenvolvimento de extratos proteicos dos resíduos da extração do cupuaçu e da castanha do Brasil para aplicações alimentícias.

O Fundo JBS pela Amazônia se junta aos investimentos feitos pela Embrapii e BNDES, além de conta com suporte tecnológico da Unidade Embrapii Senai ISI Biossintéticos.

Foco no Norte

Para ampliar os projetos de inovação na região Norte, a Embrapii credenciou mais quatro institutos de pesquisa como Unidades Embrapii. São eles: a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Tocantins (UFT), e Instituto Senai de Inovação (ISI) do Pará. Ao todo, as instituições de ensino receberão um investimento de R$ 9,6 milhões.

O credenciamento foi publicado em dezembro de 2022 e foi realizado por meio de parceria entre a Embrapii, o BNDES e o Ministério da Educação (MEC). No início do evento será realizada a assinatura dos termos de cooperação, que garantem o início do funcionamento das atividades.

A Gerente de Novos Programas e Parcerias Estratégicas da Embrapii, Marcela Mazzoni, explica que a “ ação foi desenhada para trabalhar com as características da indústria e do potencial econômico da região. Essa iniciativa se complementa à presença da Embrapii no Norte, que já tinha duas Unidades em Manaus, mas dessa vez com o foco específico em sustentabilidade”.

O credenciamento é o que permite ao centro de pesquisa a inserção no ecossistema Embrapii de inovação e, assim, impulsione o desenvolvimento de tecnologias apoiadas com recursos não reembolsáveis. Com isso, a região ganha reforço técnico para novos projetos de pesquisa.

A Embrapii já apoiou 35 empresas da região Norte do país no desenvolvimento de um total de 52 projetos de inovação tecnológica. Destes, 15 estão concluídos e resultaram em oito pedidos de Propriedade Intelectual. O investimento alavancado chegou a R$ 89,13 milhões.

Estímulo à inovação

Por meio dessa parceria, empresas de grande porte, com Receita Operacional Bruta (ROB) superior a R$ 90 milhões, recebem até 1/3 do valor dos projetos em recursos. Já startups e MPEs, ou projetos cooperativos que envolvam ao menos uma empresa com ROB inferior a R$ 90 milhões, podem ser beneficiadas com até 50% do valor do contrato.

Para estimular a inovação no Norte, as empresas da região também podem receber até 50% do valor dos contratos, independente da receita operacional. Os investimentos provenientes do BNDES são repassados pela Embrapii de forma desburocratizada, sem necessidade de publicação de edital. Os recursos são não reembolsáveis.

A programação do evento, que seguirá no dia 30 de maio, é:

14h – 14h30 | Abertura

14h30 – 14h40 | Assinatura dos termos de cooperação das unidades UFPA, UFOPA, UFT e ISI Tecnologias Minerais

14h40 – 15h25 | Palestra sobre Bioeconomia Florestal | Cooperativa RECA

15h25 – 15h55 | Apresentação parceria Inova+ Embrapii e BNDES

15h55 – 16h55 | Painel empresas parceiras

16h55 – 17h55 | Rodada de matchmaking + Coffee Break

18h | Encerramento

O evento acontecerá no Auditório da CAPACIT – Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento, com capacidade para 90 pessoas. Ele fica localizado na Av. Perimetral, 144, no bairro Guamá, Belém, no Pará.

Sobre a Embrapii

A Embrapii é uma organização social que atua em cooperação com instituições de pesquisa, públicas ou privadas, para atender ao setor empresarial, com o objetivo de fomentar a inovação na indústria. Para isso, conecta pesquisa e empresas, e divide riscos, ao aportar recursos não reembolsáveis em projetos que levem à introdução de novos produtos e processos no mercado. Para ter acesso ao modelo, a empresa deve apresentar seu desafio tecnológico à Unidade com a competência técnica que se enquadra às necessidades de seu projeto. A Embrapii possui contrato de gestão com o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Fonte: Economia