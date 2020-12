Embraer entrega o segundo E-99 modernizado à FAB

Gabriel Arajo Embraer entrega o segundo E-99 modernizado FAB

A Embraer concluiu a modernização de mais um jato E145 AEW&C (Alarme Aéreo Antecipado e Controle e Alarme em Voo) pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB).

A segunda aeronave E-99M pousou na quinta-feira (17) na Ala 2 – Base Aérea de Anápolis (GO). O jato será operado pelo Segundo Esquadrão do Sexto Grupo de Aviação (2°/6° GAV) – Esquadrão Guardião.

“Hoje, recebemos mais uma aeronave E-99M, aeronave de extrema relevância para a missão da Força Aérea Brasileira, que juntamente com um quadro de tripulantes de excelência, aumentará as capacidades do Esquadrão Guardião”, destaca Comandante do 2°/6° GAV.

Designado na FAB como E-99, o jato desempenha um importante papel de detecção, rastreamento e identificação de alvos em sua área de cobertura e transmite essas informações via Data Link. A aeronave realiza missões de vigilância do espaço aéreo, controle e gerenciamento de interceptação, inteligência eletrônica e monitoramento de fronteiras.

No processo de modernização foram atualizados os sistemas de missão e subsistemas relacionados, como os de guerra eletrônica, comando e controle, contramedidas eletrônicas e do radar de vigilância aérea, ampliando a capacidade da Força Aérea Brasileira de execução de missões de Controle e Alarme em Voo e Reconhecimento Eletrônico, dentre outras.

