Embraer e Porsche se unem para criar série especial do 911 Turbo S

Os compradores do Embraer Phenom 300E agora poderão levar para casa um Porsche 911 Turbo S customizado no mesmo estilo do jato executivo. Esta é a proposta do “Duet”, projeto conjunto desenvolvido pelo departamento de aviões executivos da empresa aeronáutica brasileira em parceria com a marca alemã de carros esportivos.





Serão disponibilizadas apenas 10 unidades do par. O Phenom 300E e o Porsche 911 Turbo S “Duet” se caractetizam mesma pela pintura exclusiva em prata e cinza, com detalhes cromados e na cor azul, além de receberem um logo alusivo à parceria que foi inspirado no desenho das asas do jato da Embraer, combinado com a asa traseira do carro esportivo. Para aumentar ainda mais o toque de exclusividade, o aerofólio e a chave do 911 recebem o mesmo prefixo do avião do par.

Ao abrir as portas, os ocupantes do 911 são recebidos com soleiras iluminadas que trazem a inscrição “No Step” em vermelho, enquanto os bancos trazem couro nas tonalidades preto e bege, com costuras em azul (mesmo padrão usado no Phenom 300E).





Já o Sport Chrono no painel ganha no mostrador um grafismo imitando o horizonte artificial de uma aeronave. E por falar em relógio, o comprador leva ainda uma edição especial do modelo 1919 Globetimer UTC, com o mostrador na mesma cor da carroceria do Porsche (e da fuselagem do Embraer). Outro mimo da série especial é o conjunto de malas exclusivo da Porsche Design.

O Porsche 911 Turbo S está equipado com um motor 3.8 boxer de seis cilindros, que desenvolve 650 cv. Com este conjunto, o esportivo acelera de 0-100 km/h em 2,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 330 km/h. Já o Phenom 300E usa dos motores a jato Pratt & Whitney Canada PW535E1, que desenvolvem 15.47 kN de empuxo cada. O jato atinge a velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e é capaz de levar até cinco ocupantes a uma distância de até 3.724 km.