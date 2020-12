Embarque por reconhecimento facial é testado no Aeroporto de Salvador

Luiz Nogueira Aeroporto de Salvador testa embarque por reconhecimento facial

Desde a última segunda-feira (14), o Aeroporto de Salvador está participando do projeto Embarque +Seguro , que permite o embarque de passageiros usando reconhecimento facial . Com isso, o local se torna o segundo do país a participar da iniciativa – o primeiro foi o aeroporto internacional de Florianópolis (SC).

A solução, que foi desenvolvida pela Serpro em parceria com o Ministério da Infraestrutura, dispensa a utilização de documento para que o passageiro possa entrar na aeronave . Isso porque a verificação será feita com base nos dados e em uma foto tirada na hora. Essas informações serão então comparadas com bases do governo que possuem fotos para identificação.

Para garantir a identidade dos passageiros, o Embarque +Seguro vai usar, além da base de dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), o sistema a base do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ).

Isso quer dizer que não só motoristas poderão utilizar o serviço de reconhecimento facial, mas também todos os eleitores que fizeram o cadastro biométrico completo junto ao TSE. Estima-se que, ao todo, sejam 67 milhões de CNHs e 120 milhões de eleitores cadastrados com biometria facial.

Preocupação de segurança com o reconhecimento facial

Apesar da facilidade, a questão do reconhecimento facial em aeroportos levanta muitas preocupações de segurança. No entanto, segundo Gileno Gurjão Barreto, presidente do Serpro, não há motivo para se preocupar.

“A tecnologia do Embarque +Seguro combina validação biométrica com análise de dados, garantindo uma conferência precisa e segura da identidade do cidadão. A solução tem por premissa a segurança no tratamento e a proteção dos dados pessoais dos passageiros contra uso indevido ou não autorizado, estando alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados”, afirma.

No futuro, espera-se que, além de agilizar o embarque, a novidade possa fornecer uma experiência personalizada para os passageiros. Usando o app, por exemplo, os usuários poderão ser avisados de quanto tempo falta para o voo, além de qual rota mais rápida para chegar ao portão de embarque.

Fonte: Serpro

O post Aeroporto de Salvador testa embarque por reconhecimento facial apareceu primeiro em Olhar Digital .