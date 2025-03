Embalsamadora é presa após arrancar pênis de cadáver com bisturi e colocá-lo na boca; entenda

Uma mulher de 34 anos, que trabalhava como embalsamadora, identificada como Amber Paige Laudermilk, foi presa após arrancar o pênis de um cadáver e colocá-lo na boca do defunto. O caso aconteceu em uma empresa funerária que fica no estado do Texas, nos Estados Unidos.

Segundo informações divulgadas pela página Page Not Found, do Extra, o homem morto havia sido condenado por abuso sexual. Ele foi identificado pelas autoridades como Charles Roy Rodriguez, de 58 anos, que morava em Brookside Village, um subúrbio da cidade de Houston.

Charles havia estuprado uma mulher de 31 anos e ficou até os seus últimos dias na lista de criminosos sexuais do Texas, como de “risco moderado”. Revoltada com a situação, Amber usou um bisturi para arrancar o pênis do falecido e pôs na boca dele. A cena foi testemunhada por outra funcionária.

O caso ocorreu em 19 de fevereiro, mas só nesta semana foi tornado público pela polícia local. A polícia foi chamada e prendeu Amber, que teve a licença como embalsamadora suspensa. Vale destacar que a mulher não tinha nenhuma relação com a vítima estuprada por Charles.