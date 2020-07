Embaixador do Brasil na França evitou evento que homenageou Marielle, diz jornal

PMSP/Reprodução Droga foi apreendida na Castelo Branco

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu 8,2 toneladas de maconha escondidas em uma mesma carroceria de um caminhão que trafegava pela Rodovia Castelo Branco, na cidade de Itatinga, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (17).

Segundo a ocorrência, o caminhão foi interceptado enquanto trafegava na pista e passou por uma vistoria. Nela, foram encontrados 8.236,30 kg de maconha divididos em tabletes e misturados a uma carga de milho.

Apesar do volume grande de drogas, a polícia não confirmou se essa foi a apreensão recorde do ano até o momento. No fim de junho, a polícia civil apreendeu 1,1 tonelada da droga no fundo falso de um caminhão no centro da capital; em todo o ano de 2019, 102,5 toneladas da droga foram apreendidas no estado.

O motorista do caminhão e a carga foram encaminhados para o plantão local da polícia.