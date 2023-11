Embaixador de Omã defende a criação de um Estado Palestino

O embaixador de Omã no Brasil, Talal Sulaiman Alrahbi, afirmou, nesta segunda-feira (20), que a única saída para o fim do conflito entre Israel e Hamas é o fim a ocupação israelense em território palestino.

“A história tem mostrado a impossibilidade de uma solução militar para a questão palestina. A única solução está em encerrar a ocupação ilegal israelense dos territórios palestinos e estabelecer um estado independente”, afirmou.

Em solidariedade ao povo palestino, e na presença de representantes de países da Liga Árabe, Talal Sulaiman fez um chamado para que os governantes de outros países façam todo o possível pelo término a guerra, que classificou como um “conflito sem sentido”. Ele ainda fez um apelo para que Israel abra as passagens humanitárias para os primeiros socorros entrarem em Gaza.

A declaração ocorreu durante o discurso das celebrações do 53º aniversário da data nacional do país, na noite desta segunda-feira em um clube em Brasília. A data nacional do país é uma referência ao renascimento e implementação de uma série de reformas econômicas na antiga colônia britânica.

Estavam presentes no evento representantes do Itamaraty, parlamentares brasileiros e de países da Liga Árabe, como o Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben, embaixador da Palestina, e Nabil Adghogh, embaixador do Marrocos; Nabil Adghoghi, presidente do conselho dos embaixadores árabes; Ahmad Mohammed Alshebani, do Catar; Wael Ahmed Kamal Aboulmagd, do Egito; e Ali Abdullah Bahitham, da Arábia Saudita.

Fonte: EBC Internacional