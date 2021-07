Emanuelle Araújo revela que mãe a nomeou inspirada em filme erótico

Reprodução/Youtube Emanuelle falou da origem do nome

Emanuelle Araújo comentou sobre a origem curiosa do nome. Ela, que no início do mês compartilhou nas redes sociais a capa do clássico ‘Emanuelle’, filme erótico de 1974, disse ao ‘O Globo’ que o nome dela é inspirado na obra.





“Não tenho, de fato, uma relação antiga para além do nome (risos), já que a minha mãe se inspirou no filme mesmo para me batizar. E não vejo motivo para piadas. O filme é de 74, nasci em 76. Assisti já adulta e adoro a figura da mulher que eleva a sua liberdade sexual como potência”, disse a atriz.

Aos 45 anos, ela elogia a obra e conta o porquê gosta da personagem principal. “A Emmanuelle do filme é uma mulher dona do seu corpo e buscando se livrar dos padrões ancestrais preconceituosos. Este posicionamento será sempre um potencializador do feminino. Interessa-me no filme esse olhar do feminino livre”, comentou.

Vacinada

Imunizada com a primeira dose contra a Covid-19, Emanuelle contou que consegue visualizar um retorno aos palcos. “A vacina traz um sabor de esperança. Eu me emocionei muito quando chegou a minha vez. Mesmo que tenhamos que seguir ainda com todos os cuidados, vislumbrar um retorno mais tranquilo aos trabalhos é muito bom”, afirma.

Emanuelle será a protagonista do clássico musical ‘Chicago’ e está pronta para os ensaios. “Começaremos os ensaios em novembro. E imaginar estar no palco com plateia lotada me faz explodir de emoção. Torço pra que nosso caminho pela cura siga em evolução. Precisamos de consciência e responsabilidade para isso”, disse.