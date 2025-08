Emanuela Pedroso | Trajetória de sucesso e olhar voltado para Brasília

Desde bem jovem, lá em Alto Rio Novo, cidade onde nasceu, Emanuela Pedroso já se mostrava determinada a construir a exitosa trajetória que a levou, entre outros cargos, de professora alfabetizadora a vereadora, prefeita, secretária municipal, secretária-executiva da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), secretária de Estado de Economia e Planejamento e secretária de Estado do Governo, função que ocupa desde 2023, onde ao lado do Governador Renato Casagrande contribui para acelerar entregas de importantes investimentos à população capixaba.

É fato que o Governo Renato Casagrande desde 2019 vem realizando o maior volume de investimentos da história do Estado, com valor total superior a R$18 bilhões. E como secretária do Governo, Emanuela Pedroso tem papel fundamental nesse resultado, integrando a equipe que liderada pelo governador faz o Espírito Santo se destacar nacionalmente.

A forte parceria da Administração Estadual com as gestões municipais é outro ponto a ser destacado. Ela influencia diretamente no desenvolvimento integrado do Estado e na qualidade de vida da população, conforme afirma a secretária estadual do Governo, que atua como elemento importante no diálogo do Executivo Estadual com prefeitos, vereadores e lideranças municipais. Emanuela Pedroso ressalta o fato de o Governo, “com sua visão e prática municipalistas”, realizar investimentos em municípios de todas as dez microrregiões do Estado.

São investimentos que contribuem para mudar o cenário das cidades e a vida das pessoas. Como os que envolvem, entre outras ações, reforma e construção de hospitais e unidades básicas de saúde; reforma e construção de escolas, Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); construção de praças, ginásios e quadras poliesportivas; macrodrenagem; pavimentação de vias; conservação e construção de estradas e rodovias.

Também podem ser citadas obras com repasse de recursos do Fundo Cidades-Adaptação às Mudanças Climáticas às prefeituras. Gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG), desde 2023 o Fundo Cidades realiza transferências diretas de recursos às prefeituras com um só objetivo: tornar as cidades resilientes aos efeitos extremos do clima, como chuvas em excesso e escassez hídrica.

Um exemplo, em São Mateus, é a contenção de encosta da Ladeira do Besouro. E ainda há muito mais obras em outros municípios, como muros de arrimo, construção de barragens e macrodrenagem, como a já autorizada na área central de Pinheiros. “São ações do nosso Governo que beneficiam a população e garantem desenvolvimento sustentável para o Espírito Santo”, explica a titular da SEG.

Advogada por formação, ao longo de todo seu percurso profissional Emanuela Pedroso tem revelado sua vocação para o trabalho focado na gestão de qualidade em âmbito público. Essa é uma de suas marcas. “Ver a população satisfeita e o Estado avançando em desenvolvimento com as políticas públicas que executamos me proporciona muita satisfação e alegria”, diz ela.

Experiente e determinada, embora diga que o que mais importa, neste momento, é continuar contribuindo para o sucesso do Governo Renato Casagrande, Emanuela não nega vislumbrar um próximo passo na sua já exitosa trajetória: tornar-se deputada federal pelo seu partido, o PSB. “Quero contribuir para tornar nosso Estado ainda mais potente e desenvolvido e a nossa população com muito mais qualidade de vida. Quem ganha com isso? Todos nós, capixabas, que amamos o Espírito Santo”, diz Emanuela Pedroso.