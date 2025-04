Emagrecimento | Especialistas dão 6 dicas para eliminar gordura

Incorporar novos hábitos saudáveis à rotina pode acelerar o metabolismo e, consequentemente, a perda de gordura

Perder peso e eliminar gordura corporal costuma ser um processo lento e difícil. Apesar de não existir fórmula mágica, algumas mudanças de rotina podem contribuir para acelerar o metabolismo e tornar o processo mais eficiente.

Segundo o endocrinologista Fadlo Fraige Filho, que atua em São Paulo, quando o metabolismo está acelerado e há déficit calórico, o corpo usa a energia armazenada em forma de gordura para funcionar.

“O processo é semelhante ao de uma máquina, sendo o nosso corpo responsável pelos processos que geram energia. Para manter o funcionamento, o combustível vem da alimentação diária. Há um nível mínimo de gasto de energia chamado de metabolismo basal, mas podemos aumentá-lo com estratégias”, afirmou Fraige.

6 hábitos que ajudam a eliminar gordura corporal:

1 – Mantenha uma rotina de exercícios

Para favorecer o emagrecimento, é importante combinar exercícios aeróbicos com musculação. De acordo com a personal trainer Bruna Rocha, que atua no Paraná, o ganho de massa magra ajuda a manter o peso e evitar a flacidez.

Já os exercícios aeróbicos, quando feitos com intensidade moderada a alta, aumentam o gasto calórico.

2 – Inclua proteínas à dieta

A endocrinologista Carolina Mantelli, que atende em São Paulo, recomenda o consumo de proteínas magras, como frango e peixe, para ajudar a acelerar o metabolismo.

“Além de estimular o metabolismo, as proteínas menos calóricas favorecem a construção de massa magra e possuem pouca gordura”, detalhou Carolina em entrevista anterior.

3 – Planeje suas refeições

Ter opções saudáveis ao alcance faz diferença. Lanches como castanhas e iogurte grego ajudam a controlar a fome ao longo do dia e oferecem nutrientes que favorecem o bom funcionamento do corpo.

4 – Coma sem pressa

Fazer as refeições com calma melhora a digestão e dá tempo suficiente para que o cérebro receba os sinais de saciedade. Isso ajuda a evitar excessos e favorece o controle do peso.

5 – Aumente o consumo de frutas

Ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes, as frutas ajudam na regulação do intestino e prolongam a sensação de saciedade. Além disso, oferecem energia de forma mais equilibrada ao longo do dia.

6 – Priorize uma boa noite de sono

Dormir mal prejudica o metabolismo e atrapalha o equilíbrio hormonal. Durante o sono, o corpo libera hormônios importantes para o controle do apetite e para a queima de gordura.