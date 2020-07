Em vez de presentes de casamento, noivos pedem doação de sangue durante pandemia

Roupas confortáveis, com nuances esportivas deram as caras na cena fashion em temporadas passadas, porém foi no período do confinamento que essas peças entraram no mainstream! As atividades em casa – como home office e as aulas à distância – pedem por looks práticos, confortáveis e estilosos e o conjunto moletom se tornou essencial e o queridinho da vez!

Por conta da pandemia e do início do inverno, o conjunto moletom foi repaginado com diversos elementos, deixando de lado a ‘vibe pijama’, incorporando um novo refresh, cheio de estilo. Quer aderir a trend? Confira 3 dicas de como usar o item desejo da temporada, agora mesmo!

Conjunto moletom tie dye coloridos

A onda alegre e colorida dos anos 70 continua com tudo nos próximos meses. Grande parte do sucesso do tie dye se deu por conta do confinamento, onde muitas pessoas aderiram o DIY e se divertiram com as cores no melhor estilo faça você mesmo.

A dupla de calça e casaco moletom tie dye com certeza é uma das peças mais exibidas pelas it girls no Instagram: elaborando inúmeras combinações, a pedida é combinar com tênis, sandálias e até mesmo um bom salto.

Conjunto moletom com babados e manga bufante.

Em uma releitura ultra moderna e com um toque romântico, os conjuntinhos de moletom aparecem com detalhes femininos: babados, mangas bufantes, recortes e tons pastéis. Os modelos diferenciados apresentam os ornamentos nos ombros e busto enquanto as mangas amplas imprimem o toque fashionista das peças que já conquistou os looks mais desejados da temporada.

Como este combo é mais ‘arrumadinho’, podemos combiná-lo com elementos requintados, como salto e maxi acessórios dourados.

Conjunto moletom básico com sobreposições

Até as peças mais básicas ganharam um toque especial com composições e truques de stylist inusitados. As produções com o moletom e sobreposições invadiu o street style e também promete invadir o seu closet!

O ar básico aliado à peças sofisticadas, como trench coat e blazer, elevam o patamar do conjunto deixando o ar monótono para trás, criando um composé super estiloso!

Tenho certeza que você deve ter pelo menos alguma peça de moletom no seu guarda roupa. Aproprie-se deste conteúdo e crie produições divertidas e alegres saindo do óbvio. Gostou da matéria, deixe nos comentários qual o seu conjunto moletom favorito!