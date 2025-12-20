Em vez de emagrecer, estes 5 hábitos engordam e detonam sua saúde

O fim de ano não precisa ser sinônimo de radicalismo; hábitos e dietas radicais engordam e prejudicam o seu bem-estar

Na corrida por emagrecer alguns quilinhos no fim do ano, algumas pessoas apelam a quase tudo: jejum prolongado, detox, sucos milagrosos e dietas malucas. Mas a verdade é que a perda de peso saudável e duradora exige paciência e, obviamente, não acontece do dia para a noite.

O segredo a maioria das pessoas já sabe: aliar uma alimentação equilibrada com a prática regular de atividade física. Sem atalhos. Também faz diferença um sono de qualidade e o manejo do estresse, fatores que impactam diretamente no emagrecimento.

A convite da editoria de Vida&Estilo, a nutricionista Juliana Andrade, do Metrópoles, listou cinco hábitos que até parecem que ajudam a “secar” e, na verdade, têm efeito contrário. Confira!

Dietas extremamente restritivas

Cortes radicais, como “dieta de 500 calorias”, jejum prolongado sem supervisão ou exclusão de grupos alimentares, até geram perda rápida de peso, mas quase todo o peso volta — além de prejudicar o metabolismo.

Detox de sucos, chás e receitas milagrosas

Nenhuma dessas estratégias “limpa toxinas” ou acelera o emagrecimento. Chás estimulantes podem aumentar a ansiedade, causar arritmias e irritar o estômago.

Treinos exaustivos diários

Excesso de exercício aumenta o risco de lesões, inflamação e compulsão alimentar. A ideia de “queimar o máximo possível em pouco tempo” não se sustenta na prática.

Remédios sem prescrição e substâncias clandestinas

Comprimidos vendidos pela internet, fórmulas caseiras, sibutramina sem acompanhamento e “emagrecedores naturais” não apenas não funcionam como podem causar danos graves, incluindo arritmias e problemas psiquiátricos.

Comparações com influenciadores

Imitar rotinas extremas de pessoas na internet é um dos erros mais comuns. Cada corpo responde de um jeito, e muitos conteúdos são editados, irreais ou promovem práticas perigosas.

