Em sessão na Assembleia, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício

Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na Assembleia Legislativa (Ales). Eles receberam a medalha “Educador Capixaba Renato Pacheco”, destinada a profissionais e instituições que se destacam na área da Educação.

O presidente do colegiado de Educação da Casa, deputado Marcos Madureira (PP), abriu os trabalhos pontuando que a homenagem não seria apenas para os educadores presentes na solenidade, mas para todos aqueles que militam nesse campo. “Vamos levar aos educadores aqui a láurea que estão para receber, mas estendendo a todos os outros professores do nosso estado, inclusive, aqueles professores que já estão no túmulo, como meu pai e minha mãe”, lembrou.

Dary Pagung (PSB), vice-presidente da comissão, citou a importância da presença de educadores de todas as regiões do Espírito Santo na sessão e falou um pouco da trajetória de Renato Pacheco, que dá nome à medalha. “Foi um historiador, professor e está na memória de todos os capixabas. Era de Cachoeiro de Itapemirim e uma pessoa que precisamos a cada momento estudar seus livros e sua história. Ele falava muito de educação e precisamos reverenciar essa figura”, salientou.

Quem também participou da sessão foi o deputado Gandini (PSD). Para ele, a concessão da medalha é um agradecimento do estado pelo trabalho dos educadores. Ele mencionou que a mãe foi professora e pedagoga e que a educação foi “transformadora” na vida dele. “Sei da luta que é ser educador no país, tanto em questões salariais quanto de trabalho. (…) A educação é o único caminho transformador do país”, frisou.

Fábio Duarte (Rede) fez coro com as palavras do colega. O parlamentar disse que também é filho de professora e que estudou na escola pública, assim como seus filhos. “Sei de perto como a educação abre portas e transforma vidas”, afirmou.

Desafios

Representando os vários secretários municipais de Educação presentes, Rêndrick Schwambach, titular da pasta em Domingos Martins, falou que a medalha é um reconhecimento de toda uma história dos educadores. “Venho de família de educadores. No início da carreira muitas vezes pensamos em desistir, pois são muitos desafios no cotidiano escolar, na gestão e o desafio cada vez mais aumenta”, ressaltou.

Para o prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério (PSD), a educação vai além da sala de aula, serve para transformar vidas. “Sou filho de professora de escola pública. Vocês fizeram a diferença no município de vocês. Fica o nosso agradecimento por tudo o que vocês fazem pela educação”, frisou.

De acordo com o supervisor da Comissão de Educação da Ales, José Roberto Martins Aguiar, mesmo diante dos relatos dos problemas que os educadores enfrentam no dia a dia, eles continuam lutando por uma educação de qualidade. “Hoje estamos fazendo um manifesto pela importância da educação em nosso estado, acreditamos que ela é a base da sociedade. (…) A valorização do professor deve ser uma prioridade, não apenas um discurso”, destacou.

Compromisso com a educação

Em nome dos homenageados, discursou a secretária de Educação de São Mateus, Edna Rossim. Ela comentou que Renato Pacheco foi muito mais que um professor, foi um defensor incansável da educação pública, da cultura e da memória capixaba. “Um homem que acreditava na potência do conhecimento como ferramenta de emancipação e justiça social nesse estado. Seu legado permanece vivo em cada escola, em cada professor que persevera, e em cada estudante que sonha”, exaltou.

Segundo Rossim, a medalha convida os educadores a reafirmar o compromisso de continuar educando com dedicação, ética e esperança em dias melhores para os jovens e os professores. “Em meio aos desafios cotidianos, escolhemos diariamente acreditar na educação como caminho de transformação social, política e econômica. Ensinar é um ato de coragem. Ser educador e educadora é um gesto de amor de um ser humano que estuda e se propõe a se doar e formar futuros cidadãos”, completou.

Ao final dos trabalhos, o presidente Madureira recordou que no passado os profissionais da educação eram quase todos mulheres e que elas eram tratadas como “segundas mães” dos alunos. “Essa homenagem é de coração dos membros da Comissão de Educação. Vocês são necessários para nossa sociedade, para o nosso povo. Muito obrigado!”, concluiu,

Além dos citados, também compuseram a mesa de honra os prefeitos de Domingos Martins, Eduardo Ramos (PL), e de Atílio Vivácqua, Helinho (PSB); os secretários municipais de Educação de Ibatiba, Simone Soares de Souza Correa, de Vitória, Juliana Rohsner, e de Viana, Ângela Merícia Cavati; além do presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime/ES) e secretário municipal de Educação de Alegre, Vanderson Valadares Campos; e o subsecretário de Estado da Educação, Vinicius Simões.

Também estiveram presentes na solenidade vereadores, professores, estudantes, entre outros convidados. O evento ainda contou com a apresentação cultural da banda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eugênio Pinto Sant’Anna, localizada em São Miguel, Domingos Martins. A banda é composta por 23 estudantes e comandada pela maestrina Simone Vesper.

Medalha

Criada por meio da Resolução 2.172/2004 e alterada pelas resoluções 4.899/2017 e 8.774/2023, a medalha “Educador Capixaba Renato Pacheco” é concedida em homenagem aos trabalhadores em educação e às instituições de ensino das redes pública e privada do Espírito Santo.

Confira a lista dos homenageados :

1. Ana Maria Ferreira de Oliveira

2. Ângela Merícia Cavati

3. Bernadete Gama Gomes Poeys

4. Carmelita Lapa

5. Edna Rossim

6. Hélia Lúcia Vimercati Garcia

7. Joelmo Jorge Freitas Costa

8. Juliana Rohsner

9. Júlia Souza Carneiro

10. Júlio de Freitas Fiorott

11. Lilian Catein Ribeiro

12. Liliane Xavier Alves

13. Lucimar dos Santos Fontes Guimarães

14. Maria de Fátima Moura Lube

15. Maria Helena Teixeira Duarte

16. Maria Inêz Cescon Quiuqui

17. Marilena Fernando Duarte

18. Natália Pimentel Vieira Scaramussa

19. Niceia Jorge da Costa

20. Reginaldo Drago Lovati

21. Rêndrick Schwambach

22. Rita de Cassia Vieira Bianchini Caldonho

23. Rosely Assis de Freitas

24. Rusley Hilário Medeiros Miorim

25. Simone Soares de Souza Corrêa

26. Thiago Caldeira Rosa Cabral

27. Valdira Pimentel

28. Vanderson Valadares de Campos

29. Vera Maria Pimentel Barcelos

Fonte: POLÍTICA ES