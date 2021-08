Em São Paulo, Flamengo encerra preparação para o duelo contra o Santos

No CT Joaquim Grava-SP, o Flamengo finalizou a preparação para o confronto contra o Santos, que será disputado neste sábado (28), às 19h, na Vila Belmiro. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileiro, onde o Rubro-Negro ocupa a quinta colocação com 28 pontos ganhos.

O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade tática no centro de treinamento do Corinthians. O atacante Bruno Henrique realizou exame de imagem, que constatou uma lesão na região posterior da coxa direita. O atleta permaneceu no RJ realizando tratamento.

Flamengo e Santos já se enfrentaram em 128 oportunidades. Foram 46 vitórias do Mais Querido, 35 empates e 47 derrotas. No último confronto entre os times, o Mengão venceu por 4 a 1, no Maracanã, pelo Brasileiro 2020. Gerson, Gabi (2) e Filipe Luís marcaram os gols do triunfo rubro-negro.

