Em reunião com o Embaixador brasileiro na Índia, Diretor-Geral da PF trata sobre adidância do órgão no país asiático

Nova Délhi/Índia – O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi recebido pelo Embaixador brasileiro na Índia, Kenneth da Nóbrega, na sede da representação diplomática brasileira naquele país. Andrei está na Índia em função da visita do Presidente Lula ao país asiático.

No encontro com o Embaixador, o principal tema tratado foi a implantação da adidância da Polícia Federal na Índia, medida que reforça a presença institucional brasileira na região e amplia a capacidade de cooperação bilateral. Assim como o objetivo da viagem, a concretização da medida reforçará a parceria estratégica entre as duas nações.

O Diretor-Geral da PF integra a comitiva presidencial da sexta viagem de Lula à Índia, retribuindo a visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Brasil no ano anterior. A agenda em Nova Délhi tratará de diplomacia política com forte viés tecnológico e comercial, destacando-se a 2ª Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial (18 e 19/2), a Reunião Bilateral com Narendra Modi (21/2) e o Fórum Empresarial Brasil-Índia (21/2).

