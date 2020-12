Em Recife, Cuiabá enfrenta o Náutico pela Série B do Brasileiro

Faltando oito rodadas para o final da Série B do Brasileiro, o Cuiabá tem mais um compromisso importante pela frente nesta terça-feira (22), quando enfrenta o Náutico-PE, às 20h30 (de Cuiabá), no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 31ª rodada.

O Dourado, do técnico Allan Aal, está na terceira posição, com 50 pontos, mas sabe que terá um jogo difícil pela frente. O Náutico-PE tem 38 pontos, na 18ª posição, e vem batalhando para deixar a zona de rebaixamento da Série B. O time pernambucano venceu dois e empatou dois dos últimos quatros jogos e é forte jogando em casa. Em 14 jogos, são cinco vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

Para a partida desta terça, o Cuiabá não pode contar com o zagueiro Eduardo Kunde, suspenso com três amarelos, além de jogadores que seguem em recuperação de lesões, como Luiz Gustavo, Lucas Hernández, Matheus Barbosa, Elvis e Lenon.

O Cuiabá realizou seu último treinamento ante de enfrentar o Náutico na tarde desta segunda-feira (21), no CT Ninho das Cobras, do Santa Cruz, mas Allan Aal não divulgou o time titular que pretende mandar à campo.

CURTINHAS:

• O meia Elvis jogou em 38 jogos do Cuiabá no ano. 36 como titular e dois entrando no intervalo. São nove pelo Estadual, 24 pela Série B e mais quatro pela Copa do Brasil.

• O defensor Ednei é o jogador do atual elenco com mais jogos pelo Cuiabá, com 92 partidas. Ele foi campeão do Mato-grossense 2018, da Copa Verde 2019 e conquistou o acesso à Série B do Brasileiro.

• Com oito gols, o atacante Elton é o artilheiro do Cuiabá na Série B.

• O artilheiro do Cuiabá na temporada 2020 é o atacante Maxwell, que anotou 15 gols em 41 jogos. Foram nove gols no Estadual e mais seis na Série B.

• O atacante Jenison tem 69 jogos oficiais com a camisa do Dourado, com 19 gols marcados. Ele também fez parte do acesso à Série B.

• O zagueiro Anderson Conceição soma com o Dourado 63 jogos oficiais e cinco gols anotados.

• Na Série B, o Cuiabá soma 30 jogos, com 14 vitórias, oito empates e oito derrotas. São 36 gols marcados e 29 sofridos.

• Com 10 vitórias, cinco empates e uma derrota, o Cuiabá é o melhor mandante da Série B.

• O Cuiabá é o único representante do estado de Mato Grosso no Brasileiro da Série B deste ano.

• O goleiro Matheus Nogueira já realizou 33 jogos oficiais como titular, com apenas quatro derrotas: para o Bragantino (Série C 2018), Sport (Série B 2019), Chapecoense (Série B 2020) e Luverdense (Estadual 2020).