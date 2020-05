Em reação ao STF, Bolsonaro convoca reunião surpresa com ministros

Reprodução Carlos é o filho 02 de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teme que seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), seja o próximo alvo do inquérito sobre fake news do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo relatos ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo .

Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Federal (PF) realizou mandados de busca e apreensão na casa de empresários e militantes a favor de Bolsonaro . A ação foi solicitado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito.

Segundo relatos de pessoas próximas ao presidente, Bolsonaro estava preocupado desde o fim de semana com a possibilidade de ocorrer uma operação contra seus aliados. O presidente teria definido o inquérito sobre fake news como “ilegal” e “despropositada”​.

Apesar da tensão na manhã desta quarta, ele estaria aliviado por Carlos Bolsonaro não ter sido alvo, mas ainda há preocupação de que ele seja investigado nos próximos dias.

Para Bolsonaro e seus auxiliares, a operação foi uma retaliação à fala do ministro da Educação Abraham Weintraub. No vídeo divulgado na última sexta-feira (22) da reunião de Bolsonaro com seus ministros, Weintraub chamou os ministros do STF de “vagabundos” e afirmou que eles deveriam ir para a cadeia.