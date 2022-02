Em queda recorde, Meta perde US$ 237 bi em valor de mercado

Pedro Knoth Meta lucra menos do que o esperado após gasto de US$ 10 bi com metaverso

A Meta, dona do Facebook, viu suas ações caírem 26% nesta quinta-feira (3), em uma perda de US$ 237 bilhões em valor de mercado, um dia após o fundador da rede social, Mark Zuckerberg, anunciar a primeira retração da história da plataforma no número de usuários ativos.

O tombo foi o maior registrado em apenas um dia para uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York.

Na quarta-feira (2), Zuckerberg anunciou resultados ruins do Facebook, com uma perda de cerca de 500 mil usuários ativos no quarto trimestre de 2021. Essa foi a primeira vez desde 2004 que a rede não cresceu.

O fundador da plataforma afirmou que a concorrência com o chinês TikTok que “cresce muito rapidamente” é um dos principais motivos da perda de interesse no Facebook.

A queda das ações também teve outro efeito, dessa vez particular, para Zuckerberg: as perdas da semana fizeram com que ele saísse do restrito grupo dos 10 homens mais ricos do mundo, perdendo quase US$ 30 bilhões em sua fortuna.