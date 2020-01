Em post antigo, Manu Gavassi afirma que nunca participaria do “BBB”

Como diz aquele ditado… Nunca diga dessa água não bebereis, pois vai que bebereis, né?! Depois do anúncio da participação de Manu Gavassi no “BBB 20”, alguns internautas acharam alguns tweets antigos da cantora falando que “Nunca. Nunca. Nunca” participaria do reality.

Ao longo dos últimos 11 anos, a atriz chegou a dizer que era uma espectadora assídua do ” BBB ” e tempos depois apenas baniu o programa de sua vida.

Agora ao que tudo indica a relação da cantora com o reality da Globo está mais forte do que nunca.

Confira alguns dos tweets de Manu Gavassi sobre o ” BBB “:

Vendo BBB. Adoooooro hahaha — Manu Gavassi ??‍♀️ (@manugavassi) January 13, 2010









não vejo mais #bbb — Manu Gavassi ??‍♀️ (@manugavassi) March 22, 2010

















Gente, pra quem não sabe a Amanda do BBB é prima da minha amiga @mikagulusian ? ela está na final então quem puder ajudar votando ! Obrigada — Manu Gavassi ??‍♀️ (@manugavassi) April 6, 2015









AAAAAAAFF. PRECISEI voltar só pra mostrar a minha indignação com o bbb. — Manu Gavassi ??‍♀️ (@manugavassi) March 24, 2010









yamiii mami fez hot dog pra final do bbb hahahaha — Manu Gavassi ??‍♀️ (@manugavassi) March 30, 2010









Só assisti bbb um dia até agora… E me sinto orgulhosa. — Manu Gavassi ??‍♀️ (@manugavassi) January 24, 2011









To me sentindo um extraterrestre… Me rendo, vou ver BBB. — Manu Gavassi ??‍♀️ (@manugavassi) March 30, 2011

















Valdirene no BBB foi realmente genial. — Manu Gavassi ??‍♀️ (@manugavassi) January 16, 2014