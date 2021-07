Em Porto Alegre, Coelho finaliza sua preparação para o embate com o Grêmio

O América chegou a Porto Alegre (RS) no início da madrugada desta sexta-feira, após voo direto de Belo Horizonte. Já nesta manhã, o Coelho treinou no CT do Internacional-RS realizando os últimos preparativos para o confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Grêmio, às 17h deste sábado, na Arena do Grêmio.

Necessitando de uma reação para deixar a zona de rebaixamento, o América tem nove pontos e ocupa a 18ª posição na tabela do Brasileirão. O Grêmio-RS vem logo em seguida, em 19º com seis pontos.

Nesta sexta, os trabalhos no CT Parque Gigante começaram com uma bateria de exercícios de mobilidade e ativação coordenados pelo preparador físico Lucas Itaberaba com os jogadores de linha. Já os goleiros trabalharam à parte, orientados por Silvio Jardim.

Depois, o técnico Vagner Mancini comandou um treinamento focado em ajustes para o confronto com o Grêmio. Foi também trabalhada as jogadas de bola parada, nas quais o comandante americano fez orientações e ajustes de posicionamento. Em seguida, o foco foi em jogadas de ataque e a precisão nas finalizações.

No fim da atividade, alguns atletas praticaram as cobranças de falta para aprimoramento.

De volta ao hotel em que está hospedado na capital gaúcha, o Coelho segue em concentração até a ida para a Arena do Grêmio na tarde deste sábado.

fonte: https://www.americamineiro.com.br/2021/07/23/em-porto-alegre-coelho-finaliza-sua-preparacao-para-o-embate-com-o-gremio/