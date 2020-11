Em partida disputada Avaí e Náutico empatam de 2 a 2

O Avaí deixou escapar a vitória e acabou apenas empatando em 2 x 2 com o Náutico no Estádio dos Aflitos na noite de sexta-feira (6), na abertura do returno do Campeonato Brasileiro da Série B. Próximo compromisso do Leão da Ilha será na sexta-feira (13), diante do Paraná, na Ressacada. Alan Costa fez o empate aos 47 do segundo tempo.

O Avaí iniciou a partida procurando neutralizar as ações ofensivas do adversário. E abriu o marcador aos 18m30s com Jonathan. O atacante recebeu na esquerda e chutou cruzado em direção ao gol. Surpreendeu o goleiro Jefferson, pois a bola foi direto para o canto direito. Avaí 1 x 0.

Na etapa final, o Avaí foi surpreendido com o gol de empate aos 9 minutos. Kieza, lançado em profundidade, chutou forte para as redes. Detalhe é que o atacante adversário estava voltando e em completo impedimento, não marcado pelo assistente. E fez o segundo aos 40 minutos, com um chute de Paiva, da entrada da área, decretando a virada.

O Leão da Ilha continuou com sua luta em busca do empate e conquistou aos 47 minutos. Depois de um bate e rebate na área, pelo alto, a bola sobrou para o zagueiro Alan Costa, que chutou para as redes. Foi o segundo gol dele na Série B. Um ponto fora de casa para o Avaí, que chega aos 27 pontos.