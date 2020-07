Em palestra, Hugo Bonemer abre o coração e analisa o que o faz ser quem é

Divulgação/Sérgio Santoian Hugo Bonemer





Além do nadador Cesar Cielo, Hugo Bonemer é mais um nome confirmado na segunda edição do TEDxParqueDoIngá, evento que será transmitido no dia 26 de julho, de forma on-line, com inscrição gratuita, e que busca promover um espaço para abordar reflexões e discussões sobre variados temas que edificam o aspecto de nossa conexão humana. O ator fará a palestra “Famílias com filhos gays”, que acontecerá às 19h.

Leia também Expert em dicas de moda e estilo, Amanda Vas cai nas graças de vips e famosos

“Falo sobre o momento de se abrir com a família sobre uma sexualidade que não seja a heterossexual. Não tive esse conteúdo quando chegou esse momento na minha vida. Fiz o que gostaria de ter assistido, sozinho ou mesmo junto aos meus familiares. Temos vídeos que alertam, informam, questionam, e eu quis criar um que tivesse isso e mais uma dose cavalar de afeto e simplicidade”, completou o artista.