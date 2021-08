Em ótima fase na carreira, Emilia Pedersen comemora estreia de filme na Netflix

Reprodução/Instagram Emilia Pedersen em “Diários de Intercâmbio”





Emilia Pedersen usou as redes sociais para anunciar a chegada do longa-metragem “Diários de Intercâmbio”, protagonizado por Larissa Manoela e Thati Lopes, ao catálogo da Netflix, nesta quarta (18). No audiovisual da gigante do streaming, a atriz e cantora dinamarquesa, que já declarou ter a alma verde e amarela e amar a cultura brasileira, faz uma participação pequena, porém especial.





Não à toa, utilizou o Instagram para escrever: “The Secret Diary of an Exchange Student is now on Netflix all over the world! I loved being a part of this movie and I can’t wait for you all to watch it!”, que, em tradução livre, quer dizer algo, como: “O Diário Secreto de um Estudante de Intercâmbio está na Netflix para todo o mundo! Adorei fazer parte deste filme e mal posso esperar que todos vocês assistam!”.

Reprodução/Instagram Emilia Pedersen gravando “Diários de Intercâmbio”





A produção traz a história de duas melhores amigas, que decidem viajar para fora do país, a fim de adquirir conhecimentos interculturais e, assim, resolver os seus problemas. O que elas não esperavam é que, nas congelantes montanhas do estado de Nova Iorque, se deparariam com situações hilárias e descobririam que há mais em seus sonhos do que imaginavam.