Em operação conjunta PM e PC prendem suspeitos acusados de cometer homicídios em Muqui

Na manhã desta quarta-feira (04), a Polícia Militar, por meio do 15º Batalhão, em conjunto com a Polícia Civil, e apoio do Serviço Reservado de Inteligência e patrulha k-9 do 9º Batalhão de Cachoeiro de Itapemirim, deflagrou uma operação de cumprimentos de mandados de busca e apreensão e prisão no município de Muqui, que resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio com grande repercussão em todo o Estado, incluindo um duplo homicídio registrado no último dia 15.

Os mandados foram cumpridos em diversos bairros do município. Na primeira parte da operação, no bairro São Domingos, um homem e uma mulher, de 31 e 26 anos, foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas da região. Com ajuda de cães farejadores, os militares localizaram escondidos no quintal da residência 113 pedras de crack, 24 buchas e um tablete de 37 gramas de maconha, R$ 710,00, em espécie, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Em seguida, no bairro Boa Esperança, as equipes obtiveram êxito em localizar um jovem, de 21 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio cometido no último dia 10. Na ocasião, o acusado teria assassinado a tiros um jovem durante uma discussão em via pública, motivado por dívidas com o tráfico de drogas entre os envolvidos.

Ainda com o indivíduo foi apreendido no momento da abordagem uma motocicleta com restrição de furto e roubo, 25 buchas de maconha e um aparelho celular.

Já na segunda parte da operação, os policiais detiveram em uma residência, também no bairro Boa Esperança, um homem, de 43 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio. O homem é acusado de ter matado a ex-companheira e um homem que trabalhava junto com ela em uma fazenda na localidade de Santa Rita, em Muqui, no dia 15 de julho.

Todos os suspeitos detidos e os materiais apreendidos foram entregues à Delegacia de Polícia de Muqui. Onde foi dado o cumprimento do mandado contra os homens de 43 e 21 anos. Já a mulher de 31 anos e o homem de 26 anos, foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

