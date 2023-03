Em novos ataques, Rússia bombardeia Kiev e várias regiões da Ucrânia

U.S. Embassy Kyiv Ukraine – 26.07.2022 Destruição na Ucrânia após bombardeios

A Rússia voltou a atacar a Ucrânia nesta quinta-feira (9). Desta vez, os soldados de Moscou bombardearam diversas regiões do país vizinho, informaram autoridades e a imprensa ucraniana . As principais atingidas foram Kharkiv , Odessa e a capital, Kiev .

O alvo dos mísseis, segundo a mídia local, foram instalações de infraestrutura, especialmente usinas de energia. Segundo autoridades do país, a usina nuclear de Zaporíjia está sem energia e há falta eletricidade e água para parte da população.

O ataque é o primeiro do tipo em semanas. Sirenes soaram por toda a Ucrânia durante a situação.

O governador da segundo maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, chegou a dizer que houve mais de 15 ataques. Já o governo de Odessa informou danos graves em instalações de energia e também em edifícios residenciais na cidade.

O chefe da administração militar de Lviv, Maksym Kozytskyi, confirmou a morte de quatro civis – dois homens e duas mulheres. Segundo ele, três prédios residenciais foram destruídos.

Fonte: IG Mundo