Em novo formato, Di Ferrero faz primeiro show durante a pandemia em São Paulo

Enquanto os bares, baladas e festas continuam sem uma data definitiva de retomada, o formato de eventos drive-in vem ganhando força na capital paulista. Di Ferrero foi mais um artista que decidiu aderir a esse novo formato e realizou seu primeiro show durante a pandemia neste sábado (1) no Drive-in Stage, no estacionamento do Parque Burle Marx, em São Paulo.

Reprodução/Instagram Di Ferrero e Gee Rocha no Drive -in Stage

A gritaria e agitação típica dos fãs brasileiros em shows ao vivo foram trocadas por pisca-alertas e cuidados redobrados para manter o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Apesar disso, os fãs de Di Ferrero encontraram o seu “jeitinho” – sentando nas janelas de seus carros – para aproveitar o evento da melhor forma. O cantor apresentou alguns trabalhos novos como “Onde A Gente Chegou” e “Desculpa”, mas energia do show se elevou com a chegada do ex-parceiro de banda Gee Rocha. Os dois relembrar alguns sucessos do NX Zero e cantaram “Cedo ou Tarde”, “Além de Mim” e “Razões e Emoções”.

Reprodução/Instagram Di Ferrero e Gee Rocha no Drive-in Stage

Além de Di Ferrero , as bandas Maneva e Make U Sweat completaram a programação de shows desta tarde no Drive-in Stage.