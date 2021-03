Em noite de prova do Líder, brothers especulam sobre paredão e Anjo

Reprodução/ Twitter Brothers temem ficar com pouca comida na Xepa. Viih e Carla Diaz temem indicação





Com a vitória de Rodolffo na Prova do Líder da semana do BBB21 , os brothers já especulam os próximos passos no jogo. No quarto do líder, Rodolffo, Viih Tube e Gilberto conversaram sobre Paredão . A youtuber acredita que Thaís possa estar ameaçada, mas disse que irá conversar com o Líder para saber quem corre risco de ir parar na berlinda. A sister então promete que, caso a goiana não esteja entre as opções do líder, ela vai dar a imunidade a Caio.

No quarto colorido, Camilla de Lucas e Carla Diaz analisaram a divisão dos grupos Vip e Xepa. A digital a influencer acredita que a escolha do sertanejo foi baseada em proximidade “Ficou quarto Cordel e Quarto Colorido”, analisou ela, se referindo aos cômodos onde cada brother dorme. Apreensiva com a formação do paredão, a atriz falou para a amiga que elas precisam pegar a imunidade nesta semana.

No quarto Cordel, Gil renovou sua aliança com Rodolffo e brincou que tinha se vendido por uma “vaga” no Vip. Os confinados falaram também da Prova do Anjo. Sarah declarou que deseja ganhar a disputa e, se vencer, não vai se incomodar em dar o Monstro para alguém que já esteve no castigo.

A dinâmica manda os escolhidos automaticamente para o grupo da xepa, que é menos favorecido nas refeições. Com exceção de Carla Diaz, todos os atuais “xepados” já foram escolhidos para o Monstro. Juliette cogitou Pocah, pela pouca proximidade, e Carla Diaz, por nunca ter sido escolhida, como opções.

A maquiadora não pretende colocar Arthur por ter pena do brother,que está machucado. Na cozinha, a Xepa também especulou o castigo. Camilla acredita que a escolha ficará entre o grupo e Arthur diz que prefere ser o Monstro do que ter mais pessoas na Xepa, o que, consequentemente, pode reduzir a quantidade de comida.