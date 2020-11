Em noite de decisão, Tricolor recebe o Flamengo pela Copa do Brasil

O América está pronto para buscar um feito histórico na Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira, o Coelho treinou na Arena Independência e teve os últimos ajustes feitos pelo técnico Lisca para o confronto com o Internacional-RS. O time americano decide dentro de casa o duelo decisivo das quartas de final. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 21h30.

No jogo de ida das quartas de final, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o Coelho derrotou o Inter por 1 a 0. Com isso, basta um empate dentro do Indepa para garantir o América nas semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez.

A melhor campanha do América na Copa do Brasil iniciou-se com classificação sobre o Santos-AP (empate por 1 a 1) na primeira fase. Em seguida, o Coelho superou o Operário-PR (vitória por 2 a 0), Ferroviária-SP (empate por 0 a 0 e vitória por 1 a 0), Ponte Preta-SP (empate por 2 a 2 e vitória por 3 a 1) e Corinthians-SP (vitória por 1 a 0 e empate por 1 a 1).

Foto: João Zebral / América

Nesta terça, os trabalhos no Indepa começaram com atividades físicas no gramado, onde os jogadores de linha fizeram exercícios de mobilidade, estabilidade e ativação sob a coordenação dos profissionais do Núcleo de Performance.

Os goleiros treinaram inicialmente à parte, fortalecendo o desempenho individual, com sequências de defesas propostas pelos preparadores Marcos Gontijo e Silvio Jardim. O treinamento contou também com a participação do goleiro Robson, atleta da categoria Sub-20.

Em seguida, o técnico Lisca comandou atividades táticas com o grupo e esboçou situações estratégicas para a partida desta quarta-feira. O comandante também detalhou aos atletas questões táticas do adversário de acordo com o estudo feito pela comissão técnica.

O volante Zé Ricardo, preservado do treinamento desta terça por conta de dores musculares na última partida, fez tratamento intensivo.

Na parte final do treinamento, alguns atletas praticaram cobranças de pênalti enquanto outro grupo fez uma atividade, em espaço reduzido, focada na movimentação e precisão de passes.

No Departamento Médico, o meia Guilherme deu prosseguimento ao tratamento de contusão no ombro esquerdo.

fonte: https://www.americamineiro.com.br/no-independencia-coelho-fecha-preparacao-para-o-duelo-historico-contra-o-internacional/