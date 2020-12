Noite de festa para a parcela alvinegra do estado. Em noite de bela atuação coletiva e golaços, o Ceará venceu o segundo Clássico-Rei da Série A 2020, chegando à terceira vitória no confronto com o seu rival na atual temporada.

A totalidade dos 90 minutos foi de dominância do Time do Povo. Em uma partida onde ocupou mais o campo adversário, o Mais Querido chegou à vitória com gols marcados por Lima e Cléber. O resultado colocou o Vozão na nona colocação da tabela, tendo somado 35 pontos, até aqui.

O jogo

Desde o início do primeiro tempo o Vozão assustava mais. O período de ‘estudo’ entre as equipes, tradicional em clássicos como o desta noite, foi subtraído quando, aos 14 minutos, Lima foi derrubado na área. Após marcação de pênalti, Vina bateu, mas parou no goleiro adversário.

A chance desperdiçada não abalou o Vozão, que seguiu mais perigoso. O próprio Vina voltou a assustar em duas oportunidades e com Cléber.

Na volta do intervalo, o domínio foi traduzido em gols. Com um minuto, Lima arrancou pela esquerda, passou por toda a defesa adversária e bateu na saída do goleiro, abrindo o placar para o Time do Povo.

Oito minutos depois, em contra-ataque puxado por Vina, o camisa 29 acionou Cléber na entrada da área. O atacante alvinegro ajeitou e bateu forte, sem chances para defesa.

A partir daí, era momento de valorizar a posse de bola e segurar o 2×0.

A segunda-feira será de descanso para o elenco do Vozão. A reapresentação será na terça-feira, 22/12, no período da tarde. No domingo, 27/12, o desafio é contra o Santos, fora de casa.