Em meio às polêmicas com a ex, Nego do Borel se submeterá à rinoplastia; saiba!

Reprodução/Instagram Nego do Borel e Regis Ramos





Durante a quarentena, a busca pelo autocuidado cresceu significativamente, e um exemplo disso é o cantor Nego do Borel! Paciente de Regis Ramos há cerca de cinco anos, o artista decidiu aderir à intervenção nasal, que, no pico da pandemia, apresentou aumento vertiginoso de buscas no Google (4800%).

“Conversamos bastante, e provavelmente ele deve passar pelo procedimento ainda esse ano”, destacou o médico, que está no seleto grupo de profissionais qualificados para realizar a modalidade ultrassônica, que possibilita uma recuperação não muito dolorosa e com menos inchaço, se comparada à tradicional.





“Essa técnica dispensa o uso do martelo e é um dos grandes avanços da rinoplastia moderna. Ela vem proporcionando uma cirurgia menos invasiva e só pode ser realizada no Brasil por cirurgiões plásticos capacitados, pois é necessário um conhecimento amplo da anatomia”, começou dizendo o doutor, antes de ressaltar que o método causa pouco trauma “devido à precisão milimétrica do corte e à preservação da integridade dos vasos sanguíneos, assim como a cartilagem e as mucosas do nariz”.

Por falar no funkeiro, saiu o laudo da Polícia Civil de São Paulo do processo em que Duda Reis acusava o ex-noivo, em janeiro deste ano, de agressão, de fazer ameaças com vídeos íntimos, além de guardar dinheiro ilícito em casa e um fuzil.

Segundo o que Leo Dias, colunista do site “Metrópoles”, publicou nesta sexta-feira (13), nada do que a atriz e influenciadora trouxe à tona foi constatado pela perícia. A moça, no entanto, contestou e disse que “as notícias são mentirosas”.