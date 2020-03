Em meio ao coronavírus, meninas se unem e compram papel higiênico para idosos

Crianças geralmente juntam dinheiro para comprar doce ou algum novo brinquedo, mas as melhores amigas Addyson McGuire, de 6 anos, e Lucy Shaban, de 4 anos, se juntaram por uma boa ação em meio a crise do novo coronavírus na Austrália.

arrow-options Reprodução/ The Sun Addyson e Lucy se juntaram para comprar papel higiênico para os idosos vulneráveis ao coronavírus de sua região

Leia também: A importância de dizer “não” na educação dos filhos

A mãe de Addyson, Petrina, postou uma foto das duas amigas andando pela rua com um carrinho cheio de suprimentos para entregar aos vizinhos idosos, os mais vulneráveis ao coronavírus . “Carregadas com papel higiênico e lenços de papel que compraram com dinheiro de bolso e estão andando pelas casas dos pensionistas para ver se precisam de algum”, escreveu Petrina.

A ideia da pequena Addyson surgiu depois de visitar um mercado com a mãe e ver as prateleiras vazias. Depois que a mãe explicou a situação, a garota ficou preocupada com os vizinhos. “Ela perguntou se poderia comprar alguns para distribuir àqueles que não tinham nada usando o dinheiro que ela havia economizado da fada dos dentes”, explicou Petrina em entrevista ao Daily Mail .

“Os aposentados adoravam vê-las batendo na porta e perguntando se eles gostariam de alguns produtos enquanto nas lojas acabavam”, disse a mãe. “Algumas pessoas precisavam e ficaram muito agradecidas”.

O gesto solidário das meninas inspirou uma mulher a dar “cristais de fada” para as duas como recompensa pela atitude. O post de Petrina no Facebook tem mais de 1.900 curtidas e muitos comentários.

arrow-options Reprodução/ The Sun Lucy (a esquerda) e Addyson (a direita) reuniram o dinheiro para a fada do dente e ajudaram os vizinhos

Um dos usuários disse. “Muitos adultos podem tirar uma folha do livro dos pequenos”. Outro acrescentou: “Obrigado a esses pais por ensinarem aos filhos o que falta a eles e à algumas pessoas hoje em dia: compaixão e cuidar um do outro”. Um terceiro escreveu: “Absolutamente incrível. Meninas lindas”.

Leia também: Relógio burlado e tarefas pagas – mãe cria métodos diferentes para criar filhos

Fofas não é? O caso de Addyson e Lucy criou uma corrente de generosidade no bairro Mareeba, em Queensland (AUS) e mostrou que é possível ter reações boas em meio a pandemia do novo coronavírus pelo planeta.