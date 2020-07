Em meio a polêmicas, Arthur Aguiar posta mensagem motivacional nas redes

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann e Maiara são amigas, segundo assessoria da ex-BBB





Após os cantores Maiara e Fernando Zor confirmarem o fim do relacionamento, a ex-BBB Rafa Kalimann foi apontada como motivo do término. No entanto, a influenciadora digital nega que tenha interferido na vida do casal.





Segundo a jornalista Fábia Oliveira, os conflitos que levaram o fim estavam relacionados a fotos de uma amiga do casal de biquíni que Fernando curtia. Fãs do casal stalkearam Kalimann e afirmaram que ela era a tal amiga.





Depois dos desentendidos, Rafa ligou para a sertaneja, que é sua amiga, para conversar sobre os rumores.

A assessoria da ex-BBB afirmou que a relação de ambas é de “respeito” e que “Rafa torce pela felicidade dos dois, não entendendo o motivo de deduzirem tal envolvimento no rompimento”.

Confira o comunicado da assessoria:

“Rafa é, há muitos anos, amiga de Fernando Zor e de Maiara , e que a relação entre eles é respaldada no respeito, assim como as interações em suas redes sociais. Rafa ressalta ainda que conversou com Maiara, hoje cedo, quando ela esclareceu não haver nenhum envolvimento da ex-BBB na separação e afirmou que deixou de seguir outras pessoas, não sendo nada pessoal. Rafa, inclusive, gravou com o casal para seu canal no YouTube e torce pela felicidade dos dois, não entendendo o motivo de deduzirem tal envolvimento no rompimento”.