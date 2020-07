Em meio a denúncias, Alckmin assume cargo na candidatura de Covas à reeleição

Heloisa Ballarini/Prefeitura de São Paulo Bruno Covas e Geraldo Alckmin

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), indiciado nesta quinta-feira (16) pela Polícia Federal (PF) , será oficializado nesta quinta como coordenador do programa de governo de Bruno Covas (PSDB) na candidatura à reeleição na Prefeitura de São Paulo, segundo a emissora CNN.

Alckmin havia sido convidado por Covas e seria oficializado nesta quinta por Fernando Alfredo, presidente municipal do PSDB. O convite ocorreu após ele rejeitar concorrer como vereador na capital paulista.

Nesta quinta-feira, Alckmin foi acusado pela PF por Caixa 2, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ele nega.

Procurada pelo iG para confirmar se Alckmin será oficializado no cargo, a assessoria de imprensa do partido ainda não respondeu à reportagem. Uma transmissão ao vivo nas redes sociais do PSDB Municipal deve ocorrer nos próximos minutos sobre o tema.