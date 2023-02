Em média, casais pretendem gastar até R$ 50 mil na festa de casamento

FreePik Noivos pretendem gastar até R$ 50 em casamentos

O iCasei, plataforma online para a organização de casamentos, realizou um levantamento sobre o comportamento de casais em relação à organização da celebração. De acordo com a pesquisa, a maior parte dos noivos têm entre 25 e 34 anos (64,3%) e pretendem gastar até R$ 50 mil durante toda a organização do evento. Somente 11% têm em vista investir mais de R$ 100 mil.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“Nós atendemos diversos públicos aqui no iCasei e oferecemos diversas oportunidades de pacotes personalizáveis, sempre pensando em melhor atender os noivos”, adiciona Diego Magnani, CCO do iCasei.





Assim como para vários setores atualmente, as redes sociais dominam entre as referências para as pesquisas dos noivos, assim como os blogs sobre o tema. Durante o noivado, os respondentes apontaram que consomem conteúdos sobre casamento quase todos os dias da semana.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

O tema prioritário é a decoração do evento, seguido pelos trajes, sapatos e acessórios. Dentre as redes sociais mais utilizadas pelos casais, o Instagram lidera, seguido pelo Pinterest.









Fonte: IG Mulher