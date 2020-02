Em luta contra o câncer, Ana Maria Braga agradece homenagem feita no “É de Casa”

Nesse sábado, 22, os apresentadores Ana Furtado, Cissa Guimarães, Zeca Camargo e Patrícia Poeta do programa “É de Casa”, encerraram a transmissão homenageando Ana Maria Braga. Vestiram camisetas com o rosto de Ana Maria e os dizeres “Bate coração” estampados. A apresentadora do “Mais Você”, atualmente luta contra um câncer no pulmão.

Além de vestir a camiseta, os apresentadores não deixaram de desejar boas vibraçōes à colega que mostrou sua emoção e agradecimento em uma postagem na sua conta do Instagram. “Em casa saindo da minha segunda quimio, e emocionada, recebo esta linda homenagem dos amigos do É de Casa. O dia ficou ensolarado e feliz por aqui. Bate coração”, escreveu Ana.

A apresentadora revelou no dia 27 de janeiro ao encerrar seu programa que estava começando o tratamento contra o câncer no pulmão que havia descoberto recentemente, “Tenho muita fé, força que vem de Deus, e acredito que vou sair dessa”, disse. Após o comunicado, a apresentadora entrou de férias para focar em seu tratamento.

arrow-options Reprodução/ G1 Ana Maria Braga

