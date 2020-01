Em livro, ex-colegas relembram brigas com Ricardo Boechat no rádio

Morreu de maneira trágica, em fevereiro de 2019, Ricardo Boechat. De lá para cá, dois livros inspirados na história do jornalista foram lançados. Em maio do ano passado saiu “Toca o Barco – Histórias de Boechat” e no meio de dezembro foi publicado “Eu Sou Boechat”.

O primeiro autor dividiu por 13 anos o microfone com o Ricardo Boechat na BandNews FM ; o segundo, trabalhou com ele na rádio e na produção de uma coluna semanal para a revista IstoÉ . Todavia, segundo a coluna de Mauricio Stycer, ao mesmo tempo que as obras tecem homenagens, as mesmas não poupam críticas ao jornalista .

Segundo o mesmo, brigas e ofensas cometidas no calor do trabalho acentuam os livros . “Todos que trabalharam com ele [ Ricardo Boechat ], sem exceção, foram alvos dos seus esporros”, escrevem os autores, que lembram: “As brigas nunca saíam do estúdio. Acabavam ali”.