Em live, Bolsonaro exibe vídeo que não prova fraude nas urnas eletrônicas

Reprodução / YouTube Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Na noite desta quinta-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) exibiu um vídeo de um homem que se apresenta como programador dizendo que seria possível “fraudar” o sistema eletrônico. O vídeo, no entanto, mostra uma simulação da urna em uma tela de computador e sem qualquer relação com o utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Durante a transmissão, o mandatário voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas, e disse que “não há como provar se as urnas foram ou não fraudadas” e que são apenas “indícios”. Ele, porém, continuou sem apresentar provas concretas de que o sistema eleitoral apresenta falhas.

Na ocasião, o presidente voltou a atacar o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, devido à sua resistência à adoção do voto impresso. “Onde quer chegar esse homem que atualmente preside o TSE? Quer a inquietação do povo, quer que movimentos surjam no futuro, que não condizem com a democracia?”, disse ele, afirmando que Barroso não é “o dono da verdade”.

Em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro prometeu revelar, em sua live semanal, supostas “provas de fraude” na contagem de votos do segundo turno da eleição presidencial de 2014, quando Dilma Rousseff (PT) foi reeleita, vencendo Aécio Neves (PSDB).

Hoje mais cedo, Barroso, afirmou que jamais foi documentado um episódio de fraude nas eleições realizadas com as urnas eletrônicas e que o discurso de Bolsonaro, no qual diz que se ele perder houve fraude, é a fala de quem “não aceita a democracia”.

Nas últimas semanas, o ministro vem sendo alvo de ataques do presidente Bolsonaro por defender o sistema eletrônico nas eleições , garantido por ferramentas tecnológicas, equipamentos físicos e sistemas de auditagem abertos a qualquer cidadão. Testes públicos são realizados para garantir a segurança da votação, em que hackers tentam invadir o sistema das urnas e identificar possíveis vulnerabilidades.

