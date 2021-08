Em Juazeiro, Santos FC se classifica para as quartas de finais da Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (05), o Santos FC se qualificou para as quartas de finais pelo placar agregado de 4 a 2, diante da SD Juazeirense. Na Vila Belmiro, o time santista venceu por 4 a 0, e em Juazeiro, o time da casa conquistou a vitória por 2 a 0.

Em sua 19ª participação na Copa do Brasil, o Peixe irá disputar pela 10ª vez a fase de quartas de finais da Copa do Brasil. Além de 2021, o Alvinegro chegou nesta fase nos seguintes anos: 1998, 2000, 2006, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Agora o Santos volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Corinthians no domingo (8), na Vila Belmiro, às 16h00.

O jogo

Com a grande desvantagem no placar, o time da casa se arriscou mais ao ataque, diferente do que aconteceu no jogo da Vila Belmiro, realizado na semana passada.

O técnico Fernando Diniz escalou uma equipe diferente em relação às equipe que foram escaladas nas ultimas partidas, e deu oportunidade para diversos atletas.

Ivonei foi o primeiro santista a arriscar um chute de fora da área, aos 14 minutos, mas a bola acabou passando por cima do travessão.

Aos 24 minutos, a Juazeirense abriu o placar, com Ian Augusto. E três minutos depois, ampliou o marcador com Thauan.

Para o segundo tempo, o Santos FC voltou com uma alteração. O garoto Ângelo foi substituído por Jean Mota.

Ao decorrer da segunda etapa, o técnico Fernando Diniz promoveu a entrada de outros atletas, e Lucas Braga, um dos promovidos, fez boa jogada pela direita aos 22 minutos, e por pouco, não marca o primeiro do Santos.

Oito minutos depois, foi a vez de Vinícius Balieiro aparecer na área para cabecear. Mas a bola passa por cima do gol.

O Peixe cadenciou a partida nos minutos restantes, e garantiu a sua classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil.

Ficha Técnica:

SD Juazeirense 2 x 0 Santos FC

Data: 05/08/2021

Horário: 19h15

Gol: Ian Augusto aos 24min e Thauan aos 27min do primeiro tempo.

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, Bahia.

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Leirson Peng Martins

Cartões amarelos: Jamerson, Júnior Timbó, Thauan, Waguinho, Waldir e Patrik (SDJ); Vinícius Zanocelo, Kaiky e Marcos Leonardo (SFC)

SFC: João Paulo; Pará, Wagner Leonardo, Vinícius Balieiro (Carlos Sánchez) e Felipe Jonatan; Ivonei, Vinícius Zanocelo (Kaiky) e Gabriel Pirani (Marcos Guilherme); Marcos Leonardo, Ângelo (Jean Mota) e Bruno Marques (Lucas Braga). Técnico: Fernando Diniz

SDJ: Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena (Nino Guerreiro), Jamerson (Júnior Timbó), Wendell e Daniel Nazaré; Waguinho, Sapé (Tony Galego) e Patrik; Thauan, Ian Augusto e Kesley (Waldir). Técnico: Carlos Rabello

fonte: https://www.santosfc.com.br/em-juazeiro-santos-fc-se-classifica-para-as-quartas-de-finais-da-copa-do-brasil/