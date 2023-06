Em gravação, Trump admite ter retido informações militares secretas

Isac Nóbrega/PR – 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump

Uma transcrição de áudio revela que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , reconheceu em uma reunião ocorrida em 2021 que reteve informações militares consideradas secretas e que não as tornou públicas.

A transcrição da gravação, que foi obtida pelos promotores, mostra Trump afirmando que , como presidente, ele teria a autoridade para desclassificar essas informações, mas que no momento atual não poderia fazê-lo.

A gravação em questão ocorreu durante uma discussão sobre um documento do Pentágono relacionado a um possível ataque ao Irã. De acordo com a transcrição, Trump menciona que não retirou o sigilo desse documento específico que estava sendo discutido.

A transcrição foi obtida durante a investigação conduzida pelo procurador especial Jack Smith, que analisa o manuseio inadequado de documentos confidenciais por parte de Trump.

Embora os detalhes exatos das acusações contra Trump em relação a essa reunião de 2021 ainda não tenham sido divulgados, a gravação é considerada significativa, pois evidencia que o ex-presidente tinha conhecimento de que os registros mantidos em sua residência em Mar-a-Lago, após deixar a Casa Branca, permaneceram confidenciais.

Publicamente, Trump afirmou que todos os documentos que trouxe consigo para a Flórida foram desclassificados, ao mesmo tempo em que criticava a investigação do procurador especial como uma tentativa de prejudicar sua campanha presidencial em 2024.

O canal de notícias americano CNN reportou que a gravação de áudio foi obtida durante uma reunião de Trump em seu resort em Bedminster, Nova Jersey, com pessoas envolvidas na elaboração de sua autobiografia, incluindo o ex-chefe de gabinete Mark Meadows e assessores, como a especialista em comunicação Margo Martin.

Essa nova revelação ocorre após a abertura de um novo processo contra Trump pela justiça norte-americana na investigação conduzida pelo procurador especial Jack Smith.

Até o momento, não foram divulgados os detalhes específicos das acusações relacionadas à reunião de 2021. A investigação em curso envolve o manuseio inadequado de documentos confidenciais levados para sua residência, bem como a possível obstrução de investigação.

A expectativa é que as denúncias contra Trump sejam avaliadas ainda neste mês, com possibilidade de apresentação recurso durante o processo. A investigação liderada por Jack Smith sobre os esforços para anular a eleição de 2020 também continua em andamento.

