Marcos Corrêa/PR Em evento com Bolsonaro, Braga Netto fala em ‘assegurar harmonia entre poderes’

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou na manhã deste sábado da formatura de 410 cadetes do 1º ano da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Sul do Rio de Janeiro.

O chefe do Executivo entregou ao cadete destaque da turma o espadim, réplica reduzida da Espada de Duque de Caxias. Sem máscara, o presidente cumprimentou alunos e tirou foto com familiares dos formandos. Também estavam presentes na cerimônia a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o vice-presidente, Hamilton Mourão, e o ministro da Defesa, general Braga Netto.

Diferentemente da cerimônia do último ano, Bolsonaro não discursou aos cadetes. Já Braga Netto, afirmou que o país “deposita nos militares a confiança no trabalho profissional e patriótico” e pediu confiança na cadeia de comando.

“Reafirmo que as Forças Armadas continuarão com fé em suas missões constitucionais, como instituições nacionais e permanentes, com base na hierarquia e disciplina, sob autoridade suprema do presidente da República. Para assegurar a defesa da pátria, da independência e harmonia entre os poderes. E a manutenção da democracia e liberdade do povo brasileiro, que é nosso verdadeiro soberano”, concluiu.

Este é o terceiro ano em que Bolsonaro participa, como presidente da República, da cerimônia de formatura dos militares na Aman. Além disso, nos dois primeiros anos de mandato, o chefe do Executivo já compareceu a mais de 24 formaturas de militares ou policiais.

Antes da cerimônia, o presidente foi recepcionado por um pequeno grupo de motociclistas que o aguardavam na entrada da Aman. O encontro foi organizado por Waldir Ferraz, seu ex-assessor e amigo pessoal há 30 anos. Ele também foi o responsável pela organização de uma ação semelhante que percorreu cerca de 60 quilômetros no Rio de Janeiro, e contou com a participação do ex-ministro da Saúde general Eduardo Pazuello entre outros aliados.

Jair Bolsonaro chegou a Resende na noite desta sexta-feira, acompanhado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e de outros membros da comitiva. Após desembarcar do helicóptero, o presidente causou aglomeração em um trailer de cachorro-quente que costumava comer durante o período que viveu na cidade, quando era militar da ativa. Assim como apoiadores, Bolsonaro estava sem máscara e posou para fotos.

A Academia Militar das Agulhas Negras forma oficiais da linha bélica do Exército. Para ingressar, é necessário passar no concurso público para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas (SP). Lá, os aprovados cursam o primeiro ano e, em seguida, são promovidos a cadete e transferidos para a cidade de Resende, para mais quatro anos de curso.