Em estado grave, cantor Cauan vai passar por tomografia

A modelo e dançarina Erika Schneider, bailarina do seleto time do Domingão do Faustão, exibiu o corpo escultural em ensaio fotográfico para a nova coleção de uma marca de lingeries. O ensaio realizado em sua própria casa foi registrado pelas lentes do fotógrafo Ewerton Couto.

Para manter a boa forma exibida nas fotos de lingerie, a modelo confessa que segue uma dieta equilibrada, evita frituras, açúcar refinado, refrigerantes, pães, massas e procura substituir o alimento normal pelo integral. Além disso, busca caprichar no AEJ (aeróbico em jejum) quando exagera um pouquinho na comilança.

Sobre as fotos sensuais, a bailarina admite “Quando mais nova, eu era bem tímida, mas com o tempo, as experiências de vida e o amadurecimento, fui perdendo a timidez, confiando mais em mim, cuidando mais da minha aparência e do corpo, com isso a timidez e a vergonha foram embora” garantiu a bailarina que tem mais de 580 mil seguidores no Instagram e faz sucesso com suas postagens.

Instagram: https://www.instagram.com/erikaschneider/