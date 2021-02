Em dia mais sangrento desde golpe, 18 pessoas morrem em Mianmar

Maung Lonlan/Reprodução Protestos acontecem em Mianmar desde o começo do mês

Pelo menos 18 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas, neste domingo (28), na repressão da polícia a protestos contra o golpe militar em Mianmar .

A informação foi relatada pela BBC, citando fontes médicas em Yangon, Dawei e Mandalay, onde a polícia usou balas de borracha e gás lacrimogêneo para conter a multidão.

Este ficou marcado como o dia mais sangrento desde o início dos protestos contra o golpe de 1º de fevereiro , quando os militares tomaram o poder e prenderam a líder política do país, Aung San Suu Kyi, sob alegação de fraude nas eleições de novembro.

Ontem (27), a junta militar no poder destituiu seu embaixador na ONU , que havia pedido o “fim do golpe” no país asiático. As Nações Unidas, por sua vez, condenaram a repressão violenta.

“Condenamos veementemente a escalada da violência contra os protestos em Mianmar e pedimos aos militares que parem imediatamente com o uso da força contra manifestantes pacíficos”, disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Conselho de Direitos Humanos da ONU , em um comunicado. (ANSA)