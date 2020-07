Em dérbi sem público, Corinthians bate Palmeiras em noite de Cássio

No primeiro dérbi paulistano sem público da história, o Corinthians levou a melhor sobre o Palmeiras nesta quarta-feira (22) e se manteve vivo na briga por vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. A vitória por 1 a 0 na Arena de Itaquera teve o brilho do goleiro alvinegro Cássio, que efetuou pelo menos cinco grandes defesas na etapa final.

O Verdão assustou primeiro, com um chute do atacante William que parou na trave. Mas foi o Corinthians que abriu o placar, aos 14 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio pela direita, o zagueiro Gil cabeceou e a bola pingou na frente do goleiro Weverton, que não conseguiu fazer a defesa.

#NossaLoucuraNãoPara e, mesmo de casa, a #Fiel pode comemorar a vitória do Coringão no Derby do Paulistão 2020. Com gol de @GilZagueiro04, Alvinegro vence o Palmeiras na @A_Corinthians e chega aos 14 pontos no Estadual.#VaiCorinthians pic.twitter.com/JeAbrKrDdn — Corinthians (@Corinthians) July 23, 2020

No segundo tempo, o Palmeiras dominou as ações, mas parou em Cássio. O goleiro parou tentativas de William, do zagueiro Victor Hugo, do volante Patrick de Paula e do meia Raphael Veiga. Já nos minutos finais, um drone com uma faixa com a mensagem “Eterno 8/4”, em alusão à final do Paulista de 2018, vencido pelo Corinthians, sobrevoou a Arena, em provocação ao rival alviverde.

O resultado levou o Timão a 14 pontos, na terceira posição do grupo D. A vitória desta quarta só terá servido, porém, se na quinta-feira (23) o Guarani perder ou, no máximo, empatar com o Botafogo de Ribeirão Preto, o que levaria a disputa pela última vaga da chave às quartas de final à última rodada da primeira fase. O Red Bull Bragantino, líder do grupo, já está classificado. Neste domingo (26), às 16h (de Brasília), o Corinthians pegará o Oeste em Barueri.

Apesar do tropeço, o Palmeiras já tinha entrado em campo classificado, devido à derrota do Novorizontino para a Ponte Preta, que impede o time de Novo Horizonte (SP) de alcançar o Verdão na última rodada. Com 19 pontos, a equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo ainda disputa com o Santo André a ponta do grupo B. O Ramalhão soma 20 pontos. O Alviverde também volta a campo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Água Santa, no Allianz Parque.