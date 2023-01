Em depoimento, aluna da USP confessa desvio de dinheiro da formatura

Reprodução / Lattes Alicia Muller é investigada suspeita de desviar quase R$ 1 milhão do dinheiro da turma de Medicina da USP para a formatura

Alice Veiga, aluna da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) que está sendo investigada por por sumir com R$ 927 mil referentes à formatura de um grupo de alunos da faculdade, confessou o golpe à polícia.

A estudante de 25 anos confessou o crime em depoimento prestado nesta quinta-feira (19). Em entrevista coletiva, a delegada Zuleika Gonzalez disse que a jovem entendia que os valores que estavam sendo pagos à “Ás Formaturas” não eram bem administrados pela empresa.

Esse teria sido o motivo dela ter retirado o valor arrecadado pelos colegas. Diante disso, ela optou por investir todo o montante financeiro de maneira independente. Nubank e Banco do Brasil foram os bancos usados para guardar o dinheiro.

Quando se deu conta de que os investimentos não estavam dando resultado, Alicia, então presidente da comissão de formatura da turma 106 da FMUSP, começou a se desesperar e passou a fazer apostas em casas lotéricas.

Outra parte do dinheiro foi usado para custear despesas pessoas da estudante, como aluguéis de apartamento e carro, e compra de um tablet.

“Na angústia, nesse desespero de estar perdendo as quantias, não conseguia parar de efetuar as apostas. E chegou a um determinado momento dessa situação que ela começou a gastar as quantias com gastos pessoais”, disse a delegada.

Quem é Alícia Veiga?

Alicia Dudy Muller Veiga, nasceu no interior de São Paulo em Itaraé, e hoje tem 25 anos. Ela é estudante do sexto ano de medicina na USP, na subárea de clínica médica e especialidade em doenças infecciosas e parasitárias.

Em fevereiro de 2018, ela afirmou à Rádio USP que tinha passado no curso de Farmácia e até chegou a fazer a matrícula, mas desistiu e optou por insistir no cursinho na Instituição Poliedro e tentar entrar em Medicina.

Leia mais: Parlamento Europeu cobra criação de tribunal contra a Rússia

Quando foi aprovada na FMUSP, Alícia disse: “É difícil descrever como é ter um sonho realizado, porque são anos batalhando. Mas agora é uma sensação de compensação. É todo tempo que você gasta fazendo simulado, estudando pós aula, parece que aquilo não foi nada comparado àquele dia que você vê seu nome na lista.”

Atualmente a jovem mora na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a plataforma Currículo Lattes, ela fez o ensino médio na Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas em 2014.

Estudante ganhou na loteria

Esta não é a primeira vez que Alícia Dudy é investigada pela polícia. A estudante também é suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro em uma lotérica de São Paulo.

Segundo a SSP-SP, o suposto crime aconteceu em julho do ano passado, em uma lotérica dentro de um supermercado Pão de Açúcar – Ricardo Jafet, no bairro da Vila Mariana, na capital paulista.

No boletim, consta que um representante da lotérica compareceu à Divisão de Investigações Criminais (DEIC) de São Bernardo do Campo e fez a denúncia de que Alícia Dudy “vinha realizando apostas em valores altos diariamente, sempre pagos por meio de transferência via pix”.

Ela gastou ao menos R$ 397.290 em apostas em uma mesma lotérica de São Bernardo do Campo (Grande SP). O ganho de prêmios somam R$ 366.614,98.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional