Em Curitiba, Athletico iniciou os treinamentos voltados ao confronto contra a LDU

O Athletico Paranaense chegou a Curitiba no início da tarde desta segunda-feira (16), após enfrentar o Cuiabá, pelo Brasileirão, no último domingo (15). Logo em seguida, já iniciou os preparativos para a decisão da próxima quinta-feira (19), frente à LDU, valendo vaga nas semifinais da CONMEBOL Sul-Americana.

Para os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na capital do Mato Grosso, a atividade foi regenerativa, na academia e na fisioterapia do CAT Alfredo Gottardi.

Já para o restante do elenco, trabalho no campo. Com a presença de alguns jogadores da equipe Sub-20, António Oliveira orientou treinamentos táticos, de posse de bola e jogos em campo reduzido.

A agenda de trabalhos para enfrentar os equatorianos ainda conta com mais duas atividades. A próxima será nesta terça-feira (17), no CAT Caju, pela manhã. Na quarta-feira (18), outro treinamento matutino, desta vez no Estádio Joaquim Américo.

Fotos: José Tramontin/athletico.com.br