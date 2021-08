Em corrida acirrada, Musk ultrapassa Arnault e se torna o 2º mais rico do mundo

Sophia Bernardes Bezos segue na liderança e com foco no seu projeto espacial, a Blue Origin

O bilionário fundador da Tesla, Elon Musk, se tornou o 2º homem mais rico do mundo, segundo ranking da revista Forbes. Ele ultrapassou o dono das grifes Louis Vuitton, Dior e Givenchy, Bernard Arnault. Por enquanto, a liderança do top 3 segue com o fundador da Amazon, Jeff Bezos.

O ranking está assim: Bezos em primeiro lugar, com uma fortuna estimada em US$ 185,5 bilhões. Depois Musk, com uma riqueza de US$ 177,4 bilhões seguido por Bernard Arnault que tem US$ 173,2 bilhões em patrimônio líquido.

Nos últimos 12 meses, Bezos disparou e viu suas contas engordarem em US$ 6,6 bilhões. Já Elon Musk teve um acréscimo de mais de US$ 110 bilhões no último ano. Arnault conquistou mais de US$ 61 bilhões nos últimos 12 meses.